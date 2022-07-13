饗賓集團斥資8億 嘉義建食材中心

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（中央社記者江明晏台北13日電）旗下有「饗食天堂」等餐飲品牌的饗賓餐旅集團今天在嘉義舉行動土典禮，將投資新台幣8億元，打造「嘉義食材中心」，並看好下半年疫情紓緩下，全年營收可達50億元。

饗賓餐旅今天發布新聞稿表示，於嘉義縣馬稠後產業園區舉辦嘉義食材中心開工動土典禮，由董事長陳啓昌、總經理陳毅航率主管參加，嘉義縣長翁章梁、桃園巿長鄭文燦出席。

饗賓餐旅表示，於台灣糧倉嘉南平原的核心區位「嘉義馬稠後產業園區」取得1萬5098坪的產業用地，初期投資新台幣8億元，將興建總樓地板面積3000坪的「嘉義食材中心」。

饗賓餐旅董事長陳啓昌表示，饗賓嘉義食材中心將有效縮短食材從產地到餐桌距離，並與當地農民深化契作，落實食安溯源管理，提供農民穩定收益並整合在地資源，攜手供應台灣餐飲業每年8000億產值所需要的食材，並預計透過三階段開發建設打造成台灣的食材中心，成為引領饗賓集團邁向未來的重要動能。

饗賓指出，開工動土的「饗賓嘉義食材中心」基地總面積為1萬5098坪，第一期土地開發面積約4500坪，第一期建物樓地板面積約3000坪，建築物總樓高15公尺，設計12處碼頭裝卸口，約7000板冷凍冷藏儲位，未來除低溫倉儲及冷鏈物流外，也將規劃食材前處理中心。

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由桃園福利川菜起家的饗賓餐旅，目前旗下共有饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠、小福利火鍋會所等8個品牌，全台共55家餐廳，以及「饗帶走」外帶外送、「饗在家」冷凍食品兩大電商平台。

即使2022年疫情仍嚴峻，饗賓仍持續成長，將於2022年下半年在台北101的86樓開創全新品牌「饗」，同時，饗賓看好，在下半年疫情紓緩下，2022年預計可達新台幣50億元的營業目標，全年來客數近800萬人次，力拚2025年達成年營業額百億、市值百億的經營目標。（編輯：林興盟）1110713