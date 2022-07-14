裕融推中高齡婦女二度就業 培訓偏鄉照服員司機

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（中央社記者潘智義台北14日電）接送長者的無障礙運輸服務需求大，裕隆集團旗下裕融企業今天表示，支持台灣計程車學院協會推動「花木蘭計畫」，提供有工作與家庭照顧需求的中高齡婦女二度就業機會，成為偏鄉照服員司機。

裕融企業透過新聞稿說明，「花木蘭計畫」培訓中高齡婦女成為「斜槓」照服員司機，投入台灣偏鄉長照場域服務；支持花木蘭斜槓司機有能力購置自有車輛，減輕負擔，重返職場。

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裕融企業指出，上述計畫培養照服員司機，投入134個偏鄉，進行長照交通服務，成為在地長照交通創新服務的原生種子，以自身專業照服能量，帶回偏鄉服務持續深耕，為超高齡社會的偏鄉移動交通服務，提供創新解方。

裕融企業強調，重視企業ESG（環境、社會、公司治理）永續發展，基於服務理念，結合本業推動永續金融，串聯裕隆集團旗下汽車價值鏈，以產業支持社會創新永續發展。（編輯：楊凱翔）1110714