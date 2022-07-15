志強-KY上半年每股賺4.09元 上市來新高

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（中央社記者潘智義台北15日電）國際運動品牌鞋類供應商志強國際企業今天公布今年上半年自結合併營收為新台幣85.28億元，年增10.5%，稅前淨利9.99億元，年增19.2%，稅後每股盈餘4.09元，年增14.6%。

志強-KY統計，6月營收為16.99億元，年增31.18%，創上市後單月營收新高。第2季營收47.59億元，創上市後單季營收新高，第2季稅後每股盈餘為2.31元，也創新高。

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志強-KY透過新聞稿指出，上半年營業毛利18.81億元，年增5.8%；營業利益為9.43億元，年增12.1%；稅前淨利9.99億元，年增19.2%，稅後每股盈餘為4.09元，年增14.6%，今年上半年營收與每股稅後盈餘（EPS）皆創新高。

志強-KY為國際知名運動品牌鞋類供應商，並專注於專業足球鞋領域，全球每5雙足球鞋就有一雙出自志強國際，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。根據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場年複合成長率為5.01%，全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定。（編輯：蘇志宗）1110715