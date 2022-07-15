外資賣超111億調節群創最多 華通獲土洋聯手加碼

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（中央社記者賴言曦台北15日電）台股今天在台積電、大立光領軍下，終場上漲112.1點。外資賣超新台幣111.71億元，調節群創約2.8萬張最多，其餘賣超個股以金融股為大宗；華通則同步受外資、投信青睞。

台股今天一度失守14400點，但在台積電、大立光獲買盤進場，以及光學、被動元件族群齊揚帶動下，指數終場上漲112.1點，漲幅0.78%，以14550.62點作收，成交值2267.58億元。

三大法人合計賣超84.51億元，其中自營商賣超2.69億元，投信買超29.89億元，外資及陸資賣超111.71億元。

觀察外資賣超排行榜，外資賣超群創約2.8萬張最多，中信金約1.78萬張居次，華航約1.75萬張排行第3；其餘外資賣超個股依序為台新金、元大金、富邦金、新光金、開發金、中鋼及國泰金。

外資買超則以加碼約8824張的華通最多，金橋6669張居次，遠傳約6545張排行第3；其餘外資買超個股依序為元大滬深300正2、台積電、昇陽半導體、三陽工業、台積電法興1B購02、力積電、大同。

邁入連16個交易日買超的投信，今天加碼5060張華通最多，鴻海約3989張居次，金像電1853張排行第3；其餘投信買超個股依序為大聯大、晶技、智邦、台灣高鐵、啟碁、遠東新及創意。（編輯：楊凱翔）1110715