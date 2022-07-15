路透：鴻海未申請便投資紫光 恐遭罰2500萬元

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（中央社台北15日綜合外電報導）路透社報導，2名曾獲相關簡報的消息人士今天透露，鴻海在未獲得政府核准之下，便投資中國晶片大廠紫光集團，台灣政府正考慮開罰最高新台幣2500萬元。

鴻海昨天公告轉投資紫光集團，交易總金額人民幣53.8億元（約新台幣239億元）。鴻海表示，子公司工業富聯透過轉投資方式入股中國北京智廣芯控股，智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權，近期將依規定向投審會遞送申請文件。

經濟部投審會13日表示，一旦赴中國投資金額達5000萬美元（約新台幣15億元），且涉及晶圓代工製造、IC設計、封測等敏感項目，須事先取得審查核准。

其中一名知情人士告訴路透社，鴻海在做出投資前，並未尋求台灣政府核准，當局認為這違反兩岸人民關係條例，因此鑒於投資案規模，監管機關正在衡量是否對鴻海科處最高新台幣2500萬元罰款。

路透社向鴻海尋求置評，鴻海重申先前已向證交所提交的文件，表示近期將向投審會遞送這起投資案的核准申請文件。

第2名消息人士表示，鴻海可能被罰介於新台幣5萬至2000萬元之間，監管機關將仔細檢查這起投資案，並在收到鴻海申請書後做出決定。

這名人士說：「（本案）有機會獲得核准。否則鴻海將必須撤回投資。」

依照台灣法律，政府可「基於國安考量與產業發展」禁止企業在中國投資，違法者可一再遭到罰款，直到情況改正。

台灣政府禁止企業在中國設立最先進的晶圓廠，以確保企業不會將最佳技術外移到中國。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110715