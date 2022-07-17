美國科技股財報旺季 庫存景氣牽動台股表現

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）美股長紅，台股15日上漲112點收在14550點，週線連2紅。外資上週調節新台幣170.23億元，今年外資賣超逼近兆元大關。本週IBM、特斯拉、網飛等大廠帶動美國科技股財報旺季；鴻海、東元、環球晶、中美晶等也將舉辦業績說明會。

法人指出，本週台股仍需觀察美國通膨升息縮表、產業庫存修正狀況、經濟是否衰退等雜音，近日台股成交量仍未有效放大，市場觀望氣氛仍濃，預計9月之後美國聯準會（Fed）升息步調才會放緩，台股短線波動度仍大。

美國零售銷售強勁，加上花旗集團（Citigroup）財報亮麗等激勵，美股15日長紅作收。道瓊工業指數終場上漲658.09點，或2.15%，收在31288.26點，標準普爾500指數上漲72.78點，或1.92%，收在3863.16點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲201.23點，或1.79%，收在11452.42點，費城半導體指數上漲66.850點，或2.54%，收在2693.767點。

台股加權指數15日上漲112.1點，收在14550.62點，成交值新台幣2267.58億元。三大法人自營商賣超2.69億元，投信買超29.89億元，外資及陸資賣超111.71億元；合計賣超84.51億元。台股上週週線上漲86.09點，週線連2紅。

PGIM保德信高成長基金經理人賴正鴻指出，美國上週公布最新6月消費者物價指數（CPI）年增率高達9.1%，創下1981年底以來最大漲幅，不過美股並未因此大幅續跌，反映市場看到近期國際能源價格回跌，預期通膨高峰已過。

賴正鴻分析，國安基金上週宣布啟動，台股整體投資信心回溫，跌深龍頭股彈升，按照以往經驗，國安基金進場有助台股指數回溫。

安聯投信台股團隊表示，受惠近期權值股撐腰，台股大盤止跌回穩，電子股展開反彈走勢，近日登場重要法說釋出正向訊息，也成為提振市場信心的關鍵力量。

觀察三大法人動向，外資法人15日大賣面板股群創、華航和金控股；自營商大賣元大台灣50反1、中信中國高股息、國泰永續高股息、元大高股息等ETF。

在台指期淨部位，三大法人15日淨空單增加50口至3456口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加111口至568口。

PGIM保德信高成長基金指出，雖然上週週線再度收紅，不過三大法人單週僅有投信回補台股61.29億元，連續第4週站在買方；自營商上週小幅賣超8.66億元，外資調節170.23億元。據統計，外資今年累計賣超逾9700億元、逼近兆元大關。

展望美股後市，賴正鴻分析，最新CPI數據仍將使美國Fed維持鷹派升息，目前市場預期7月底的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議宣布升息4碼的機率增加，預計9月之後升息步調才會放緩。

從基本面來看，本週開始市場焦點轉向美國電子科技股第2季財報與財測展望，法人指出，本週將登場美股包括IBM、特斯拉（Tesla）、網飛（Netflix）、艾司摩爾（ASML）、推特（Twitter）等。

7月底包括蘋果（Apple）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、德州儀器（TI）、微軟（Microsoft）、Meta、谷歌（Google）等更是重頭戲，8月上旬超微（AMD）等也將啟動另一波財報熱，股市表現將隨財報數據波動。

在台股上市櫃公司，包括鴻海、東元、環球晶、中美晶等大廠，本週將參加台灣證券交易所和櫃檯買賣中心舉辦的業績說明會，市場關注大廠釋出景氣最新看法。

展望台股後市，賴正鴻指出，晶圓代工大廠台積電上週法說會釋出樂觀展望，雖然整體消費性電子需求回落，部分供應鏈面臨庫存調整，但車用、資料中心需求挹注，台積電美元營收成長預估上調至35%，帶動電子指數率先站回月線之上。

賴正鴻分析，台股連2週週線收紅，化解破底窘境，不過傳產與金融類股未回穩至月線，大盤成交量能也僅有2000多億元水準，市場對消費支出減緩、企業資本支出下調、經濟衰退等疑慮仍在，預期台股短線波動度仍大。

安聯投信台股團隊分析，現階段台股不安因素主要仍聚焦緊縮的貨幣政策與庫存調整，各大廠庫存調整成為重點，主要是出貨量下滑與價格下跌對相關供應鏈仍有舉足輕重影響。

面對8月重要法說將陸續登場，安聯投信台股團隊預期，多數法說將暗示庫存調整壓力，個別上市櫃公司釋出訊息內容仍有差異，建議投資人仍需審慎檢視基本面。

觀察技術面，安聯投信台股團隊表示，近日台股成交量仍未有效放大，代表市場觀望氣氛仍高，在基本面亮點不足、等待總體經濟或庫存修正等明確訊號出現前，市場氣氛仍邊走邊看。（編輯：楊蘭軒）1110717