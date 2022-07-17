工業廢棄物多到燒不完 經濟部推SRF拚歸零

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）經濟部指出，去年全台工業廢棄物達1913.3萬公噸，扣除再利用、焚化後仍處理不及的暫存量已累計44萬公噸，若能順利建置更多固體再生燃料（SRF）處理機制，廢棄物處理有機會在2024年前「收支平衡」，並於2026年還清「前債」。

經濟部官員說明，以去年為例，全台處理工業廢棄物1913.3萬公噸中，約8成可以再利用，但仍有約9.8%、187.7萬公噸無法再利用，如廢塑橡膠、生活垃圾、包材等，就會焚化處理。

由於目前全台可燃事業廢棄物的焚化量，每年約為168萬公噸，等於去年最後仍有19.7萬公噸未焚化，官員坦言，這部分就得利用各縣市政府或各工業區閒置土地，打包暫存，待有餘裕處理量能時去化。

官員表示，因近年來全台事業廢棄物產量都大於處理量，目前暫存量已累計達44萬公噸，後續盼能透過三面向加速消化，第一就是從源頭減少事業廢棄物產量，二為提高再利用率，最後則是拉高末端的處理量能。

據環保署統計，2021年全台事業廢棄物產出達到2195.3萬公噸，其中工業部門占87.17%、1913.3萬公噸；在2020年，事業廢棄物總量為2003萬公噸，其中工業占85.64%、1715.4萬公噸；而2019年，事業廢棄物總量1984萬公噸，其中工業占88.51%、1756萬公噸。

近期備受矚目的雲林科技工業區（雲科工）環保用地案，為雲林縣政府與經濟部工業局，為了此處建置的究竟是「焚化爐」或固體再生燃料（SRF）處理產生意見分歧，最後經濟部決定先撤回環評案，並持續加強溝通。

官員說明，SRF處理機制主要有兩端，前端是將事業廢棄物經特殊作業成束為燃料，後端則是將這些符合「再生能源發展條例」生質能標準的燃料用來發電，在雲科工這塊環保用地，要建置的就是SRF機制。

至於雲科工環保用地建置SRF機制，未來處理量能為何，官員說明，因為還沒招商，要視未來廠商進駐時採用的設備等，才能計算處理量能，不過對工業局來說，建置SRF當然是「多多益善」

官員透露，目前在桃園、新竹、花蓮等地，政府、企業都在規劃建置這類新作法，現在不稱之為焚化爐，而是綠能中心或生質能中心，主要就是藉由SRF機制，減少廢棄物量以及發電。

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官員強調，以SRF發電，不但燃燒產生的污染遠小於傳統焚化爐，還可在電廠端進行額外污染防治，將空污排放量降到極低。若各地皆順利建置，2023年至2024年，有機會讓全台可燃廢棄物的產生量、處理量達到「收支平衡」，並進一步在2025年至2026年，還完「前債」。

根據環保署說明，廢棄物在焚化爐發電效率僅約20%，若做成SRF並於專燒爐燃燒發電，發電效率可高於30%；SRF具有低環境衝擊、低燃料成本、可應用於高能源效率鍋爐及燃燒設施等三大優勢。（編輯：楊蘭軒）1110717