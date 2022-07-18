矽品擬投資中科虎尾園區975億元 首期土建4季動工

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）半導體封測大廠日月光投控旗下矽品精密進駐中科虎尾園區，預計投資金額新台幣975億元，第一期土建預計第4季動工，產能滿載年營業額估可達354億元，創造2800名員工就業機會。

科技部中部科學園區管理局今天上午發布新聞稿，核准半導體封測大廠矽品精密在所轄虎尾園區租地4.5公頃擴建新廠。

中科管理局指出，矽品預計投資975億元，產能滿載後年營業額預估可達354億元，員工人數2800人，可帶動上下游產業磁吸效應，同步推升雲林及周邊縣市整體就業機會與經濟成長。

矽品行政長簡坤義表示，矽品以實際行動加碼投資台灣，展現關鍵製造技術根留台灣的決心，第一期土建將於今年第4季動工。

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中科管理局表示，此次投資案由中科管理局局長許茂新親自率領團隊，與矽品高層現場勘查協助解決進駐相關問題，促成矽品落腳中科虎尾園區。

許茂新表示，虎尾園區基礎設施建構完善，供水供電無虞，交通網絡發達，南來北往便利，鄰近雲林科技大學、虎尾科技大學、中國醫藥大學北港校區、環球科技大學等高教學府，可滿足科技產業人才需求，另有中科各園區及鄰近工業區可作為產業支援體系。（編輯：郭無患）1110718