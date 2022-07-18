沃旭攜西門子歌美颯 大彰化離岸風場111座機艙到位

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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）沃旭能源今天宣布，在大彰化離岸風場的111座機艙，如期由風機系統商西門子歌美颯完成組裝，沃旭強調將秉持專業、以穩健務實原則落實在地化，盼與供應鏈夥伴為創造離岸風電產業最大價值而努力。

沃旭能源發布新聞稿宣布，這111座風機機艙，其中75座由西門子歌美颯位於台中港的機艙組裝廠完成。沃旭能源說明，風機機艙是風機零組件在地化重要的第一步，後續還須仰仗各風場業者接棒、協力持續向前。

沃旭能源2018年4月獲配大彰化東南及西南第一階段離岸風場900MW裝置容量，隨即在同年10月宣布西門子歌美颯為風機首選供應商，負責為台灣首座大規模遠岸離岸風場提供111座8MW風機。

沃旭能源說，在審慎評估在地產業鏈整體發展潛力後，除111座風機塔架在地生產外，沃旭也要求西門子歌美颯加速在台中港建置風機機艙組裝廠，作為風機系統在地化的額外項目。

於2019年4月做出大彰化東南及西南第一階段風場最終投資決定後，沃旭能源與西門子歌美颯簽署供應合約，協力促成亞太首座、同時也是歐洲地區以外首座風機機艙組裝廠落腳台灣，2019年9月動土，於2021年6月完工啟用，9月首座台灣自主組裝之機艙正式亮相。

沃旭能源解釋，機艙組裝是項專業工藝，每座8MW風機機艙重達400噸，其中包含輪轂（hub）、發電機（generator）及後段（backend）等三大組件，由於電纜密布、噸數龐大，工作人員須經嚴格培訓，包括工具訓練、電纜訓練、螺帽旋緊訓練等。

西門子歌美颯引進約30位丹麥資深技師來台，共培育80位台灣本地機艙組裝人員，目前位於台中的機艙組裝廠平均10天可組裝一座機艙，每座機艙組裝人力達50位。

在地化的合作廠商金豐生產的111座風機塔架，將在7月全數交貨，加上本地組裝75座機艙也如期完成。沃旭能源說，這不僅是沃旭、西門子和在地供應商的努力，也是公私協力的最好例證。

沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海，併網容量為900MW，可提供電力給100萬家戶，風場預計今年底完工。（編輯：楊凱翔）1110718