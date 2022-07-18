美超級財報週 法人：台股先挑戰月線反壓

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）本週美國重量級科技廠IBM、英特爾（Intel）、德州儀器等將相繼公布財報，台股將受到牽動，法人表示，國安基金護盤宣示有利重振短期台股投資人信心，短線先視能否站穩月線約14731點的位置，預期盤勢仍偏震盪。

台股今天續揚169.02點，漲幅1.16%，終場指數收在最高14719.64點，日K線連四紅，距離月線僅差一步之遙。櫃買指數則大漲1.72%達178.75點，率先來到月線178.56點之上。

PGIM保德信高成長基金經理人賴正鴻表示，國安基金上週決議護盤，根據歷史數據，國安基金過去買進標的主要以大型權值股為主，對於大盤支撐有所幫助，雖然是否實際注入資金仍須觀察，但相關宣示仍有利於重振短期台股投資信心，指數在上週出現明顯低檔反彈走勢，今天指數也持續向月線靠攏。

賴正鴻指出，晶圓龍頭大廠上週釋出正向展望，同步替低迷的投資情緒注入強心針。但本週美國重量級科技廠IBM、英特爾（Intel）、德州儀器等將相繼公布財報，同時台股將面臨月線反壓，預期盤勢仍偏震盪，不過美股四大指數皆已出現回升至月線的態勢，陸股更是站穩季線與半年線之上，隨著全球主要指數相繼出現低檔反彈，台股能否跟進可持續觀察，短線先視能否站穩月線位置，仍須謹慎看待。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，在股市動盪下，台股近一週由半導體股領漲，近期半導體產業雖遇逆風，半導體產業從2020年至2021年呈爆發性高速成長，今年第2季開始庫存去化成為現在進行式，但產業仍維持成長並呈現差異化擴張。（編輯：楊凱翔）1110718