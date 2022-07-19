禁團令將解除 旅行社、飯店股續強

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（中央社記者江明晏台北19日電）持續至今已2年又4個月的「禁團令」解除有望，激勵今天旅行社股價續強，雄獅早盤站回百元關卡，鳳凰也強漲近9%，山富、五福連兩天奔漲停，飯店股則以富野、晶華、夏都走勢最搶眼。

交通部長王國材18日說，已經請觀光局提案，在適當時機解除旅行社組團出國或來台的「禁團令」，希望業界趁悠遊國旅期間把好的旅遊品質做出來，未來可接軌國際觀光客。

由於COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，自109年3月19日零時起，中央流行疫情指揮中心請旅行業暫停組團赴國外旅遊，以及接待來台觀光團體入境，此「禁團令」持續至今已2年又4個月。

各國邊境解封，加上困擾旅行社已久的緊箍咒將除，激勵旅行社今天股價續強，雄獅早盤站回百元關卡，盤中漲幅逾3%；鳳凰今天也站回70元大關，股價強漲近9%，整體上市觀光股漲幅逾1.3%。

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上櫃觀光股今天大漲逾2%，主要由旅行社股發動，山富、五福連續兩天奔漲停，分別來到58.9元和43.45元，市價和漲停價位分別約有1200張和140張買單高掛，易飛網則有逾9%的漲幅。

飯店股今天也續強，上櫃股富野再攻漲停，老爺知也有8%的漲幅，上市飯店股則以晶華走勢最搶眼，今天高點一度觸及180元，漲幅逾4%，股價18日填息後，再攻波段新高，其餘飯店股如夏都，股價漲幅也有逾6.5%。（編輯：翟思嘉）1110719