招募非洲與中東歐人才 友達技嘉等22家台廠釋職缺

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）由外交部委託貿協今天舉辦「2022年非洲及中東歐學生國際人才媒合會」記者會，邀集友達、力積電、技嘉、大江生醫等22家台灣企業提供上百個職缺，吸引上百名外籍生與台灣學生參與媒合，並將辦理線上媒合。

外交部國經司副司長邱陳煜、貿協行銷專案處副處長吳致儀、史瓦帝尼王國駐台特命全權大使蒙西比（Promise Msibi）代表致詞，以及奈及利亞、索馬利蘭、南非、波蘭、匈牙利等駐台使節及代表出席。

蒙西比表示，即使過去2年全球受COVID-19疫情影響，但台灣這2年經濟成長依然表現亮眼，透過此活動，將促進雙邊經貿合作。他也強調，史瓦帝尼將在國際場合上持續支持、倡議台灣國際參與。

邱陳煜指出，非洲是目前全球人口成長率最高地區，具人口紅利潛力，而中東歐地區的產業，與台灣產業具互補效益，因此今年計畫聚焦非洲及中東歐友好國家，鼓勵留台生及台灣學生發揮所長，協助企業開發市場商機。

104人力銀行資深副總經理陳嵩榮分析指出，在非洲、中東歐的工作機會，在產業面，以電子資訊、軟體與半導體占39%居冠，若依職類來看，則是以客服、門市、業務或貿易類占22%最多。

貿協指出，「2022年非洲及中東歐學生國際人才媒合會」延續去年辦理人力媒合計畫成果，聚焦媒合非洲及中東歐等新興市場在台學生，運用其專業技能、熟悉當地語言及文化等優勢，鼓勵台灣企業運用留台外籍生及台灣學生，在海外拓銷及布局，並促進台灣與友邦及友好國家經貿連結。

貿協說明，本次計畫結合外交部、外貿協會及104人力銀行資源，藉由舉辦實體人才媒合會，吸引百名外籍生及台灣學生報名參加，在企業端，則邀集友達、力積電、技嘉、大江生醫等22家台灣企業。

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貿協表示，參與計畫的台灣企業產業，涵蓋半導體製造、生技、光學、紡織、電腦設備、網通、醫療器材等領域，提供逾百個職缺，媒合場次97場，並在現場提供求職者履歷健診；不只實體媒合會，本次計畫也辦理線上媒合。

貿協也預告，為協助台灣業者爭取非洲、中東歐市場商機，預計今年下半年將籌組阿布加國際商展、東非台灣週（索馬利蘭）、烏干達國際商展、捷克布魯諾國際工業展等4項展覽及參展團，推動雙邊貿易及建構市場連結，促進更密切的經貿合作機會。（編輯：潘羿菁）1110719