高層異動延遲發布證交所要查 如興：釐清後盡快說明

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（中央社記者賴言曦台北19日電）國內牛仔褲加工大廠如興高層異動，未及時發布重大訊息，台灣證券交易所表示將進行查核。如興今天召開重大訊息說明記者會，發言人陳怡如表示，新團隊甫上任2天，需要時間釐清問題，會盡快說明回覆外界疑問。

如興18日發布重訊說明，2月24日董事偉豪投資公司推派法人董事代表，由張水江改派為翁紹華，並於7月15日董事會選任翁紹華擔任董事長兼總經理。

證交所隨後在18日晚間透過新聞稿指出，如興董事偉豪2月24日改派代表人，但沒有辦理經濟部變更登記，也未發布重大訊息，且偉豪及如興均未告知相關單位，導致外界遲至18日因如興輸入重訊始知改派案，因此即日起將對如興進行查核。

對於偉豪投資公司為何未在2月24日法人代表改派後進行登記，陳怡如在記者會上僅答，目前新經營團隊已於7月15日合法進駐，接下來會盡快一一釐清相關問題並向外界報告。

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陳怡如表示，今年2月24日到7月15日期間沒有合法董事長行使職權，新團隊進駐後已經確認，期間內有關法律效力等事項，只要是合法行為，就不會輕易更動效力，這是新經營團隊對投資大眾的承諾；至於6月29日通過的財報，當時董事會成員多數留任，只要財報內容合法，經營團隊就不會動搖財報效力。

會中有媒體提問，如興在2月至7月間是否呈「董事長鬧雙胞」的情況，陳怡如說，會一一釐清後再向外界做報告；另有媒體詢及與國際大廠的合作狀況，陳怡如說，目前合作狀況不錯，詳細資料會待彙整後再向外界做報告。（編輯：楊蘭軒）1110719