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台加經貿合作 台北與素里商會締結姊妹會

2022/7/20 13:27
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（中央社記者程愛芬溫哥華19日專電）台北市進出口商業同業公會與加拿大卑詩省第二大城市素里市商會今天線上簽署合作備忘錄，締結姊妹會，為台加經貿交流奠定新里程碑。

台北市進出口商業同業公會（IEAT）秘書長黃文榮與加拿大素里商會（Surrey Board of Trade）總裁兼執行長赫伯曼（Anita Huberman）在駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣、加拿大駐台北貿易辦事處代理代表耶格（Ed Jager）、外交部北美司參事馬博元及卑詩省政府就業經濟復甦及新創廳國貿及投資處代理執行處長霍伊爾（William Hoyle）見證下，19日以線上方式簽署合作備忘錄，締結姊妹會。

素里市（Surrey）是卑詩省（British Columbia）成長最快的城市，人口約57萬，很快將超越溫哥華成為第一大城。素里市農工商業發達，也是電動車、建材與新創科技的重鎮，被稱為加拿大矽谷。成立於1918年的素里商會有逾百年歷史，為加拿大10大商會之一。

劉立欣表示，台灣正積極發展電動車、第5代行動通訊技術（5G）、智慧製造及醫療照護等產業，與素里地區相關產業結合，將共同創造更多新商機。

黃文榮表示，雙方成為姐妹會後將擴大台加經貿交流網絡，助兩會會員共創雙贏局面。

赫伯曼高度肯定台灣的經濟實力，素里商會網站設有台灣專區，希望此後專區可不斷充實更新內容，見證雙邊經貿實質往來。

台加雙邊投資促進及保障協議（FIPA）甫完成探索性討論，即將進入正式談判階段；台灣也已提出跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）正式申請。馬博元表示，相信此協定對未來台加經貿發展及台灣參與亞太經貿整合具正面意義。（編輯：馮昭）1110720

劉立欣
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