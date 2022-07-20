明泰參與太空科技基金募資 找幫手攻低軌衛星

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（中央社記者潘智義台北20日電）源自美國的太空科技創投Infinio Capital正式來台啟動投資計畫，今年將募集2000萬美元的太空科技基金，投資全球與台灣太空產業項目。明泰科技今天宣布，將參與募資。

明泰科技董事長黃文芳今天透過新聞稿指出，明泰為Infinio Capital太空基金投資人，公司數十年來專注發展網路通訊，近年來也布局低軌衛星網路應用。衛星技術的研發過程，需要多項專業的高度投入，因此高度倚賴跨國企業合作。

明泰說明，太空科技創投Infinio Capital並將台灣豐厚的半導體、製造實力與太空產業接軌，助台打造國際太空產業鏈。

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Infinio Capital啟動2000萬美元太空科技基金Ignition Fund 1募資，第一輪到位資金已過半，將會立即啟動投資計畫，未來2年內，除了投資太空科技項目之外，同時以協助台灣建構太空產業生態鏈為目標。

為了讓台灣接軌國際太空市場與最新技術，Infinio Capital引進矽谷最新創投模式Venture Studio，不僅協助新創公司發展，更協助集團企業進行技術與商機拓展，從2022年1月至今，已有10間國際太空科技企業、10家台灣供應鏈企業加入Infinio Space Venture Studio的計畫。（編輯：楊蘭軒）1110720