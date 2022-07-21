半導體股強勢 台股走高站上14800點

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美股費半指數強勁，帶動台股半導體族群強勢，聯發科收復700元大關，台股盤中站上14800點整數關卡。法人表示，台股突破月線反壓後，走勢大漲小跌盤堅，預估挑戰萬五大關前，仍是震盪格局。

美股4大指數勁揚，費城半導體指數強勢，台股今天在電子權值股帶動下，持續反彈震盪走勢，聯發科盤中收復700元大關，聯電走堅，台積電、鴻海穩盤，台股盤中站上14800點，一度來到14813.92點，守穩月線約14630點。

到10時18分，台股加權指數來到14805.29點，上漲72.07點，漲幅0.49%，成交值來到新台幣1080.92億元，其中電子股盤中漲0.9%，金融股跌幅收斂逼近平盤，航運股漲近1.5%。

市場疑慮潤泰集團關係企業淨值受南山人壽拖累，包括潤泰全今天開盤跳空鎖住跌停65.7元、潤泰新鎖跌停59.2元，寶成盤中重挫逾7%。

摩爾投顧分析師林漢偉指出，今天電子權值股相對堅挺，聯發科盤中大漲收復700元大關，台積電伺機重返500元之上，反映美股費城半導體指數強勢。

從技術線型來看，林漢偉分析，台股突破月線反壓後，維持大漲小跌盤堅格局，短線台股走勢相對樂觀，不過台股從前波低點13928點反彈近千點，預估挑戰萬五大關前，仍是震盪格局。（編輯：張均懋）1110721