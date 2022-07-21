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鴻海投資紫光案 19日向經濟部投審會遞件申請

2022/7/21 15:54
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海發言人巫俊毅今天表示，旗下工業富聯轉投資中國新紫光集團，於19日已向投審會遞件申請，未來會全力說明，希望結果正向。

鴻海下午受邀參加台灣證券交易所舉辦「科技大未來」主題式業績發表會，這是鴻海首度參加證交所舉辦業績發表會，會後巫俊毅接受媒體採訪。

談到鴻海集團轉投資中國新紫光集團進度，巫俊毅指出，19日已經向經濟部投資審議委員會遞件申請，會配合進度說明。

他指出，此次投資主體是工業富聯，在中國大陸上市，透過自有基金和第三方基金作出投資決定，新紫光集團主業在晶片設計、交換機、伺服器、路由器等，符合鴻海集團發展所需。

巫俊毅表示，未來在審議過程中會仔細說明，希望結果正向發展，目前階段全力向投審會說明。

鴻海日前公告轉投資中國大陸紫光集團，交易總金額人民幣53.8億元（約合新台幣239億元），相關價格交易參考旗下工業富聯轉投資事業中國大陸興微（廣州）產業投資合夥企業的基金管理人、北京智路資產管理的投資分析。

鴻海表示，交易價格決定參考興微基金的基金管理人北京智路資產管理的投資分析，決策單位是智廣芯和北京智路資產管理，目的為財務投資。（編輯：林淑媛）1110721

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