市場估Fed本週升息3碼 法人：緩和資金緊縮憂慮

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（中央社記者吳家豪台北24日電）台股上週挑戰萬五近關情卻，法人表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）會議、美國重量級財報高峰期將影響本週台股表現，市場認為美國聯邦準備理事會（Fed）本週宣布升息3碼（75個基點）的機率較高，也緩和對於資金緊縮加速的憂慮。

由於美國社群媒體Snap財報不佳，科技股為主的那斯達克指數賣壓出籠，22日下跌225.50點，或1.87%，收在11834.11點；道瓊工業指數下跌137.61點，或0.43%，收在31899.29點；費城半導體指數下跌74.401點，或2.55%，收在2842.41點。

台股22日在萬五大關前指數躊躇，最高來到14996.24點，隨後漲勢收斂，終場收在14949.36點，小漲11.66點，漲幅0.08%，成交值新台幣2644.91億元；統計上週台股週線大漲398.74點，漲幅達2.74%，週線連3紅。

三大法人同步站在買方，上週投信持續回補台股50.22億元，連續第5週力挺台股；自營商小幅買超5.53億元。外資上週買超13.69億元，終止連6賣。

PGIM保德信高成長基金經理人賴正鴻指出，美股費城半導體指數近期自低點彈升超過18%，因美股領漲及國安基金進場提振投資信心，統計台股自今年最低檔反彈至今，漲幅達7.16%，漲點接近千點，帶領指數連4天站穩月線之上，引領台股彈升的最大功臣以半導體、電子零組件為主。

賴正鴻表示，本週對於全球股市是相當關鍵的一週，包括美國聯準會制定貨幣政策的FOMC會議、美國重量級財報高峰期等，都將影響台股表現，也因為短線已有一波漲幅，本週市場將等待FOMC會議結果對美國聯準會升息的步伐快慢，以及蘋果、微軟、高通、德儀、Meta等國際大廠公布的財報與展望。

賴正鴻認為，國際龍頭大廠對前景展望將成為市場判斷下半年景氣重要的依據與風向球，台股至7月底前走勢可能暫時轉趨觀望，靜候市場訊息較明朗後，若國際釋出正向訊號，有機會持續緩步盤堅格局。

賴正鴻說，全球通貨膨脹仍處於高水位，但聯準會日前釋出不會過度升息的訊息，目前市場普遍認為本週宣布升息3碼的機率較高，也緩和市場對於資金緊縮加速的憂慮。從外資對台股動態也可看出，7月以來賣超金額294.04億元，相較6月大幅賣超2190.1億元縮減許多。

賴正鴻表示，本週美股超級財報週對於台股相關供應鏈廠商影響性高，特別是科技龍頭大廠的財報與產業展望，由於科技股的獲利變化反應景氣走勢，除了微軟、特斯拉、Google等科技巨頭已表明將減少招聘外，蘋果日前也傳出將放緩招募人才與降低支出成長，因此龍頭企業對於未來景氣看法與產業展望至關重要，也是台股這波反彈能否續揚的重點指標。

安聯台灣科技基金經理人潘育憲表示，近期台股走勢回穩主要有以下三關鍵。其一是7月油價和糧食價格滑落，有助7月通膨數據回落，這也意味美國公布6月通膨數據應為高峰。其二是重要企業法說釋出的財報與展望正向。其三是8月沒有聯準會開會，在此空窗期，狀況不會再變得更差，有助穩定市場信心。

潘育憲表示，就總體經濟面和信心面，受惠於原本市場關注的通膨和利率政策等擔憂淡化，台股盤勢確實逐漸走穩；部分大型或權值股在歷經快速修正後，許多評價甚至回到2020年3月的水準甚至更低，長期投資價值也逐步浮現。（編輯：楊凱翔）1110724