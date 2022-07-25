台股盤整收黑 法人：價量提升需電子回神

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（中央社記者吳家豪台北25日電）台股今天開低走低，盤中一度翻紅，但權值股台積電失守500元關卡，指數下跌13.03點，收14936.33點。法人表示，今天台股呈現盤整格局，缺乏主流類股，需等待電子股恢復強勢，大盤價量才會提升。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者採訪指出，大盤通常沒價才會沒量，今天電子和IC設計類股表現都比較弱，明顯是盤整格局，原因包括市場觀望美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議、美股財報結果等。

儲祥生認為，大盤從今年低檔已反彈接近千點，目前缺乏主流股，市場會比較擔心一點，今天雖然生技股表現不錯，但成交占比還是偏小，後續需要電子股恢復強勢，大盤價量才會提升。

儲祥生表示，美國聯準會升息決策暫時影響不大，除非升息4碼，否則都符合市場預期。現在重點是第3季電子業清庫存，消費性電子產業相對比較不利，半導體、IC設計族群都不會太好，可觀察法人說明會釋出相關訊息後，股價會破底或小跌作收，如果股價能支撐住就沒有太大問題。

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國泰證期分析，歐美快速升息以打壓通貨膨脹，其中美國快速升息數月，壓抑物價的效應已逐步發酵，雖距離目標2%仍有巨大的距離，但只要物價由高檔回落，顯示通膨已漸高並逐步改善，皆有助於國際股市延續跌深反彈格局。

國泰證期指出，7月底美國聯準會將在利率會議中升息，加上眾多重量級科技股將公布財報，短線在大量不確定因素下，股市反彈力道恐縮減，等待財報與利率決議公布後，不確定因素消除，股市上揚動能有望再次加速。（編輯：黃國倫）1110725