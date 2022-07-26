華碩攜手新加坡陳篤生醫院 加速AI臨床應用

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（中央社記者江明晏台北26日電）華碩積極推動雲端與AIoT等新興科技，協助海內外醫療產業，今天宣布攜手新加坡陳篤生醫院，展開為期3年的合作，共同開發血液疾病、大腸癌診斷等AI工具，加速臨床應用。

在人口老化的趨勢下，逐漸成長的慢性疾病成為新加坡醫界一大挑戰，高效且精確的AI解決方案因而備受矚目。

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華碩全球副總裁暨技術長黃泰一表示，AICS（ASUS Intelligent Cloud Service Center）的新加坡團隊持續成長，打破藩籬與各醫療院所交流專業技術，期許共同為病患與照護者帶來改變。

華碩表示，AI研發中心與陳篤生醫院目前正開發多款解決方案，包括自動化辨識末梢血液細胞軟體Blade，技術人員僅需將血液抹片裝至數位掃描儀，系統分析後將自動警示需注意的徵兆（如白血病），可望大幅提高診斷的精準度與效率，未來還會拓展胸部篩檢與大腸癌辨識等領域。（編輯：楊蘭軒）1110726