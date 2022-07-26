智原3產品線齊發 上半年每股賺5.36元超越去年

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（中央社記者張建中台北26日電）IC設計服務廠智原上半年歸屬母公司淨利新台幣13.3億元，年增280%，每股純益5.36元，已超越去年全年的4.65元水準。智原預期，第3季營收將季減1%至3%。

智原下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。智原第2季在矽智財（IP）、客戶委託設計（NRE）及量產3大產品線業績同步成長推升下，季營收達33.65億元，連續3季創新高。

其中，第2季IP營收3.18億元，為歷史次高；NRE及量產營收分別為4.42億及26.05億元，同創新高。

智原第2季毛利率毛利率49.3%，較去年第1季略降0.4個百分點，加上業外收益縮水，第2季歸屬母公司淨利6.61億元，季減1.3%，每股純益2.66元。

智原累計上半年營收65.7億元，年增104%，歸屬母公司淨利13.3億元，年增280%，每股純益5.36元，超越去年全年的4.65元水準。

展望第3季，智原預期，IP業績將較第2季小幅增加，NRE及量產業績則將下滑，第3季整體營收將季減1%至3%，毛利率將較第2季下滑2至3個百分點。

智原預期，今年包括IP、NRE及量產3大產品線業績可望同創新高，全年毛利率將約48%至49%。（編輯：楊凱翔）1110726