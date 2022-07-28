國科會竹科管理局揭牌 王永壯盼續引領台灣科技產業

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（中央社記者張建中新竹28日電）國科會新竹科學園區管理局今天舉行揭牌儀式暨局長布達典禮，竹科管理局長王永壯表示，竹科是大家的竹科，期望未來大家再努力，讓竹科持續帶領台灣科技產業發展。

科技部27日掛牌轉型為國家科學及技術委員會，竹科管理局今天下午揭牌為國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局。王永壯從國科會副主委陳宗權手中接下聘書及印信，宣誓就職。

陳宗權向到場參加典禮的竹科廠商說，廠商相當關心竹科管理局的歸屬，管理局還是留在國科會，局長還是王永壯，大家可以放心了。

王永壯表示，科技部改成國科會就是希望從國家整體科技的高度上，統合各部會推動科技業務。竹科管理局仍然隸屬在新國科會底下，希望在主委吳政忠領導下，厚植科技產業實力。

王永壯說，最近幾年，不管是中美貿易戰、科技戰，再加上疫情，現在又有俄烏戰爭，種種的挑戰，對科學園區是「關關難過、關關過」，去年竹科產值是歷年最高，達新台幣1.58兆元，成長28%，

他表示，竹科今年上半年表現應該是更亮麗，不過現在產業總是隨時面臨很多挑戰，不管是通膨、終端消費等等，下半年仍待繼續努力。

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王永壯強調，科技產業發展要滿足人類需求跟社會變動，不管是在智慧化、數位科技發展，高齡化的健康照護、精準醫療，以及自動化、節能減碳等，都是科技產業可以發揮的地方。

此外，利用既有基礎，在各生活領域利用產業界實力，多元發展，是竹科未來推動方向。王永壯表示，過去廠商與管理局一起合作，帶動科技產業蓬勃發展，讓台灣在世界上被看到，竹科是大家的竹科，廠商、地方政府及民意代表，不分黨派支持科學園區發展，希望大家再一起努力，讓竹科持續帶領台灣科技產業發展。（編輯：蘇志宗）1110728