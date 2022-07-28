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鴻海投資紫光延遲發布重訊 證交所開罰15萬元

2022/7/28 20:42（7/28 21:00 更新）
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證交所28日晚間公告，對鴻海精密工業投資紫光延遲發布重大訊息違反規定，處以新台幣15萬元違約金。圖為鴻海土城廠區。（中央社檔案照片）
證交所28日晚間公告，對鴻海精密工業投資紫光延遲發布重大訊息違反規定，處以新台幣15萬元違約金。圖為鴻海土城廠區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北28日電）台灣證券交易所今天晚間公告，對鴻海精密工業投資紫光延遲發布重大訊息，違反規定，處以新台幣15萬元違約金。

鴻海14日公告透過旗下富士康工業互聯轉投資事業中國大陸興微（廣州）產業投資合夥企業，以人民幣53.8億元（約新台幣238億元）轉投資晟粵（廣州）產業投資合夥企業，並再轉投資北京智廣芯控股。智廣芯透過司法重整取得紫光集團100%股權。

證交所新聞稿指出，鴻海精密工業7月14日公告赴中國投資紫光集團有限公司，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款需公告情形，但鴻海卻延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定。

因此，證交所對鴻海處以違約金新台幣15萬元，並函知鴻海公司嗣後應確實依規定辦理。（編輯：潘羿菁）1110728

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