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首頁 / 證券

力積電GDR每股35.01元發行 投入購置銅鑼廠設備

2022/7/29 10:37
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（中央社記者張建中新竹29日電）力積電完成4.09億美元海外存託憑證（GDR）發行訂價，每單位GDR表彰15股普通股，每股約新台幣35.01元發行，籌得資金將用以購置銅鑼新廠機器設備。

力積電指出，這次現金增資發行3.499億股，參與發行GDR，共計發行2333萬3000單位GDR，預計8月9日發行，將於盧森堡證券交易所掛牌，是台灣自2021年以來最大的GDR發行。

力積電表示，儘管疫情的緊張情勢以及全球總體經濟和政治形勢導致市場波動，這次GDR發行仍吸引許多國際投資人踴躍認購，最終簿記達到多倍超額認購。

力積電預期，這次發行GDR將有助於鞏固既有成熟製程市場，對未來的獲利及市場占有率均有正面助益。估計這次增資對原股東權益稀釋比例約9.73%。

力積電發行價格每股35.01元，較訂價日28日收盤價38.25元折價約8.5%，影響力積電今天股價走勢疲弱，盤中一度達35.1元，下跌3.15元，跌幅達8.23%。

瑞士信貸（香港）及瑞士銀行香港分行為力積電這次發行GDR的聯席全球協調人，瑞士信貸（香港）、瑞士銀行香港分行及Citigroup Global Markets擔任聯席簿記管理人。（編輯：張均懋）1110729

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