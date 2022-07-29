券商公會陳俊宏：爭取放寬企業籌資券商融通管道

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（中央社記者潘智義台北29日電）中華民國證券商業同業公會今天改選理事長，由元富證券董事長陳俊宏當選理事長。他表示，將持續落實券商公會的公平、公開化、公益等「三公」職能，並爭取放寬證券商於企業籌資過程中，可扮演的相關資金融通管道。

陳俊宏透過新聞稿指出，上任後將持續推前任理事長賀鳴珩的做法，包括調降權證避險稅率、完善複委託業務、優化交割專戶分戶帳、降低違約風險。

他也強調，將持續落實金管會主委黃天牧希望證券商公會發揮的「三公」職能，即「公平」對待規模大小不同的證券商、「公開化」溝通管道，及積極參與社會「公益」扮演公民社會中的重要角色。

陳俊宏認為，創新業務、數位金融（FinTech）應用將是證券業未來的重要方向，他將透過券商公會這個平台推動工作，協助證券商提升業務經營空間及跨業競爭力。

創新業務方面，他建議，除目前券商公會已在推動優化交割專戶分戶帳、融資融券、零股交易、複委託等制度外，希望以不同於過往的思維模式，研議及爭取放寬證券商於企業籌資過程中可扮演的相關資金融通管道。

例如，公司發行新股時，證券商可以提供員工及原股東股款繳納的資金融通服務，以打通企業籌資環節，提升券商投行業務服務價值。客戶資產部位，朝向優化客戶資產部位效率方向推動，以總歸戶及涵蓋在途款券的概念，協助券商創造具券商特色的低風險款券投資及借貸模式。

在數位金融應用方面，他建議加速推動證券商遠距服務可適用的身分認證機制，及擴大客戶於線上進行交割款帳戶設定、出入金及扣款應用模式，提升證券商多元攬客能力及享受數位科技帶來之紅利。

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陳俊宏指出，近年來隨著金融科技的蓬勃發展、普惠金融議題的發酵，以及主管機關不斷鬆綁交易制度及開放業務，讓證券商有機會藉力數位科技來進行業務的開拓、客戶關係的維護。

除此之外，陳俊宏表示，2021年在整體市場量能及投資人數大幅擴增下，資訊安全及金融詐騙等問題層出不窮；有效結合主管機關、金融周邊單位、證券商及第三方資訊業者力量，共同建立一套資安管理標準並全面納入監管，做好全方位資安防護，將可讓台灣證券市場朝更健全的方向發展。（編輯：楊蘭軒）1110729