台股重返萬五 法人：貨幣政策空窗期唯產業變數仍多

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）受惠美債殖利率滑落、美股四大指數收紅等提振，在科技股領軍，台股重返萬五大關，法人表示，Fed升息不確定性暫除後，重回貨幣政策空窗期，有利台股短期隨美股反彈，但產業變數仍多，留意庫存消化情形，短線波動仍大。

國際投資氣氛明顯回溫，帶動台股多方持續占上風，週五大盤上漲108.17點，指數剛好站上萬五大關，收在15000.07點；週線再度收紅，連續第4週收漲，單日成交金額平均新台幣2015.40億元，若統計7月台股走勢，大盤上漲174.34點，月漲幅1.18%。

法人動向方面，三大法人一週來多站在買方，投信持續回補台股60.27億元，連續第6週力挺台股，外資也連續第2週買超，金額113.15億元，僅自營商由買轉賣41.66億元，三大法人合計賣買超台股131.76億元。

統計7月法人動向，再度呈現「內資撿、外資賣」，自營商單月買超101.13億元，連續第2個月回補，投信更是擴大加碼264.21億元，連續8個月站在買方，外資同期則賣超180.90億元，惟金額較前月超過2000億的賣超金額大幅縮減，但今年每月皆減持台股，三大法人7月合計買超台股184.45億元。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，短期來看，台股確實是有機會隨美股反彈，但是需要留意的是，台股第三季的基本面實際上仍存有雜音，預期庫存調整等修所面臨的修正壓力還在隨企業財報和展望陸續揭曉中。

蕭惠中表示，由於產業環境還是存有諸多變數，而且是一個環節扣著一個環節；根據目前相關訊息來看，並無法判定市場開始回升、僅能先以反彈視之，所以還是比較中性看待後市，接下來，還是需要持續留意基本面的各種訊息，持續尋找股價落後、評價相對便宜、價值浮現、長期趨勢受惠標的。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，聯準會如預期宣布升息3碼，且蘋果財報在iPhone銷售亮眼帶動下數據優於預期，帶動美股持續上漲；其中費城半導體指數7月來漲幅逾15%，優於那斯達克的逾10%、S&P 500的逾7%，以及道瓊的逾5%，替台股多方提供有力支持。

廖炳焜指出，即使7月中旬以來大盤快速彈升，台股本益比仍落於長期低檔區，推升台股殖利率高達4.94%，在亞股中排名名列前茅，配合企業獲利仍維持成長，台灣外銷訂單數據再創同期新高，顯示整體基本面良好，有望吸引中長線資金逢低布局，進一步挹注台股下半年的表現。但因為部分科技業仍有庫存調整問題存在，具有產業成長前景、能見度類股與產業，8月較有表現空間。（編輯：蘇志宗）1110731