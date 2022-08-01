供應鏈和物流挑戰 LG第2季營業利益年減12%

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（中央社記者吳家豪台北1日電）LG電子今天公布第2季財報，儘管營收創同期新高，但營業利益為7922億韓元（約新台幣183億元）、年減12%，主要歸因於供應鏈挑戰和全球物流成本上漲。

LG發布新聞稿指出，由於頂級家電在關鍵市場的強勁需求，以及全球汽車行業反彈帶動車用零組件獲利提升，LG今年第2季營收達19.5兆韓元，年增15%，創下有史以來的第2季營收新高。

有鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與經濟情勢不斷變化對業務造成的影響，LG正優化其業務組合，從頂級產品擴展至大眾產品，並發展包括汽車零組件的B2B（企業對企業）領域。

LG生活家電與空氣解決方案事業部第2季營收達8.07兆韓元，締造LG史上第一個單一業務單位季度營收超過8兆韓元的紀錄；第2季營業利益為4322億韓元，年增18%，主要受惠於頂級家電以及蒸氣殺菌相關產品在北美和拉丁美洲關鍵市場大幅成長。

LG車用零組件解決方案事業部第2季營收達2.03兆韓元，年增19%，為該事業部首度開始獲利，銷售額的顯著成長歸功於有效的供應鏈管理。

面對通貨膨脹和地緣政治風險帶來的不確定性，LG指出，將繼續與全球汽車製造商建立緊密關係，並透過成本結構管理進一步提高獲利能力。（編輯：楊蘭軒）1110801