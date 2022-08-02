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中方禁台灣食品進口 乖乖：產品外銷僅約1% 中國營收不到百萬
首頁 / 證券

融程電上半年淨利創同期高 看好第3季毛利率

2022/8/2 18:58
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（中央社記者吳家豪台北2日電）工業電腦廠融程電今天公布上半年財報，稅後淨利約新台幣1.8億元，年增0.88%，創歷年同期新高；由於客戶拉貨動能延續，融程電看好第3季毛利率表現。

融程電今年第2季營收為6.07億元，季增3.3%；營業毛利達2.01億元，季增7.6%；毛利率33.2 %，季增1.3個百分點；稅後淨利約9300萬元，季增8%；稅後每股盈餘1.28元。

累計今年上半年融程電合併營收為11.95億元，年減0.1%；毛利率為32.54%，年減1.76個百分點；淨利率15.03%，年增0.14個百分點；每股盈餘2.47元。

融程電透過新聞稿指出，從市場需求來看，隨著零組件料況供應進一步紓解，持續優化產品結構及成本，融程電訂單能見度明確，預期7月營收將創下歷史同期新高。

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由於客戶拉貨動能不墜，融程電預期今年第3季持續穩定成長，在產能利用率提升下，看好第3季毛利率表現，將致力維持營運及營業利益率成長。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦4大快速成長產業，包括汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦、醫療保健。強固筆電也挹注營收，並積極投入公共安全應用雲端整合解決方案，擴大營運版圖。（編輯：黃國倫）1110802

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