疫情影響驗收時程 精誠上半年淨利年減43.96%
2022/8/3 20:47
（中央社記者吳家豪台北3日電）資訊服務商精誠董事會今天通過上半年財報，合併營收新台幣154.11億元，年增8.76%，改寫歷史新高；但疫情導致驗收時程及部分硬體產品交貨遞延，稅後淨利4.71億元，年減達43.96%，每股盈餘1.9元。
精誠今年第2季合併營收為76.96億元，年增12.86%；稅後淨利約1.56億元，年減53.57%，獲利較去年同期腰斬。
精誠發布新聞稿表示，今年上半年雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及通貨膨脹、升息等因素影響，使驗收時程及部分硬體產品交貨遞延，業外獲利也較去年同期減少，但上半年仍交出營收及本業獲利均同步成長的成績單，成長來源包括積極發展雲服務、拓展保險銷售資訊服務版圖、進入交通生態圈。
此外，針對電動車充電樁市場，整合精誠omnixpay全支付服務，目前已與零售及相關提供服務業者合作，陸續發展不同場域的電動車充電服務。
展望下半年，精誠表示，除了持續投資本業，也積極拓展日本與東南亞利基市場；精誠旗下嘉利也預計與綠界進一步合作，協助中小型電商客戶發展。（編輯：張良知）1110803
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。