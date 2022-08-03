聯徵信用資料便捷轉交機制 2家P2P業者申請使用

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（中央社記者謝方娪台北3日電）金管會和聯徵中心今年3月推出個人信用評分資料便捷轉交機制，目前已有2家P2P業者提出申請，正由聯徵中心對業者辦理輔導作業中，待審查通過，P2P業者將可正式使用此服務。

過往民眾向P2P業者借貸，必須先向聯徵中心申請個人信用評分資料pdf檔，再將檔案轉交P2P業者，金管會和聯徵中心今年3月推出「金融科技業者應用金融聯合徵信中心資料作業」服務，提供便捷轉交聯徵中心個人信用評分資料機制，以解決中間流程斷點。

未來民眾向聯徵中心申請資料後，可透過聯徵中心提供的操作介面將加密資料轉交P2P業者，由P2P業者解密取得資料，除了大幅降低資料遭竄改風險，P2P業者可在2分鐘內取得資料，大幅縮短作業時間。

金管會今天表示，截至8月3日止，已有數家金融科技業者積極洽談「金融科技業者應用金融聯合徵信中心資料作業」服務，其中有2家業者已正式遞件申請。

聯徵中心目前正對提出申請的金融科技業者辦理輔導作業，待審查通過後，金融科技業者將可正式使用此項服務。

金管會指出，聯徵中心將透過雙方合約建立對金融科技業者事前輔導審查及事後查核等管理機制，確保金融科技業者符合個資保護及資安風控能力。（編輯：楊凱翔）1110803