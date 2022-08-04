群光電能上半年每股賺3.88元 全年獲利挑戰新高

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）群光電能第2季每股盈餘（EPS）1.95元，創同期新高，累計上半年EPS為3.88元，包括營收、獲利、ROE創歷年同期新高，展望下半年，群電看第3季業績有機會季增及年增，力求全年獲利再創歷史新高。

群電今天舉行法人說明會，公布2022年上半年合併財報，合併營收新台幣207.64億元，年增5.9%，稅後淨利15.29億元，年增23.4%，每股純益達3.88元，股東權益報酬率（ROE）27.7%，雖受缺料及中國大陸封控等不利因素影響，上半年營收、獲利、ROE創同期新高。

群電第2季合併營收102.70億元，受到長短料及4月中國封控防疫影響，季減2.1%，年增6.7%，創同期新高。群電表示，原物料成本較去年大幅提升加上封城導致製造費用上升，第2季毛利率16.8%，年減1.2個百分點，但較上季改善。在營業費用控制得宜及業外收入挹注下，稅後淨利7.72億元，年增17.0%；每股純益1.95元，亦創同期新高。

展望下半年，群電總經理曾國華表示，第3季整體營運看來還是成長，營收及毛利率都有機會呈現季增及年增，不過第4季營運目前能見度不高，還無法進一步評論。

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曾國華指出，受到總體經濟的影響，消費性筆電產品進入調整期，中高階的商用筆電、適配器（adapter）新應用、伺服器及衛星通訊的電源商品需求仍然穩健。好消息是半導體供應鏈缺貨有機會在下半年獲得紓解，公司可專心應對需求面的挑戰，並去化過去累積延誤的訂單。

在獲利方面，曾國華指出，過去2年影響毛利率的幾個負面因素，包括台幣、人民幣升值以及原物料成本飆漲，今年下半年都有機會轉向為正面因素，再加上較佳的產品組合，可望為獲利率帶來正面貢獻，預期下半年整體營運將優於上半年。（編輯：張均懋）1110804