華通上半年每股賺2.79元 拚逐季走揚

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（中央社記者江明晏台北4日電）HDI大廠華通第2季淡季不淡，推升上半年每股純益達2.79元，年增115%，7月以來訂單持續增溫，下半年在新產能投產後，營收有望逐季走揚，今年整體營運力拚再創新高。

華通今天召開董事會，公布最新財報，第2季營收新台幣163.33億元，年增32.17%，毛利率19.23%，年增3.27個百分點，稅後純益14.4億元，年增134%，每股純益為 1.21元，上半年每股純益2.79元，年增115%，皆創近年同期新高。

華通表示，第2季是PCB傳統淡季，但美系客戶筆電以及衛星產品訂單持續暢旺，雖然4、5月受到上海封城以及台灣疫情等突發因素干擾，在公司經營團隊穩健的策略，搭配接單及產能調配的快速應變能力，創造近年來最佳第2季的營運成果。

法人觀察，即使今年全球手機市場呈現衰退，但華通可以藉由HDI技術的應用，滲透到更多消費性產品應用端來分散風險，美系客戶手機、筆電、平板電腦等新品在第3季都陸續進入量產階段。

除了HDI之外，市場關注華通的兩大焦點分別是去年擴大美系客戶的軟板業務，以及話題性十足的低軌道衛星產品。在軟板部分，華通指出，今年擴增10至15%的軟板產能已到位，現已投入美系客戶新產品的量產。

另一方面在低軌道衛星產品，華通表示，目前除了是SpaceX星鏈計畫中主要PCB供應商外，由於華通多年耕耘衛星用板，具先進者優勢，也成為其他低軌道衛星業者未來尋求合作的首選供應商，對於方興未艾的衛星業務成長可期。

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華通展望後續指家，持審慎樂觀看待第3季的營運，也強調要密切觀察全球總體經濟的後續發展。7月以來客戶訂單持續增溫，HDI、FPCB、RFPCB、SMT等各產線製程稼動率會逐步提升至高檔，成為第3季營運成長的驅動力。

法人圈預期，華通上半年業績優於過往季節性水準，下半年在新產能投入生產後，全年營收有望逐季走揚，帶動今年整體營運再創新高。（編輯：黃國倫）1110804