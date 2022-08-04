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MSCI調整8/12公布 法人估台股權重小降

2022/8/4 20:00
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（中央社記者吳家豪台北4日電）指數編纂公司MSCI（明晟）12日將公布季度調整結果，並於31日收盤生效。法人預期，台股權重將小幅調降，藥華藥、裕融納入MSCI成分股機會較高，市值排名落後的祥碩、穩懋需提防遭移除。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整；除了調整成分股外，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加。

統一投顧今天發布研究報告指出，今年7月新興國家股市以印度、澳洲及南韓指數等表現較佳，俄羅斯指數、香港國企指數、香港恆生指數表現相對弱勢。MSCI台灣指數上漲0.3%，位居新興市場中段，今年雖無中國A股納入因子的干擾，但MSCI指數持續加碼中國的趨勢不變，研判台股權重將小幅調降。

統一投顧分析，今年第2季市場排名前100名且尚未納入MSCI成分股的個股包括藥華藥、裕融、采鈺、臺企銀、北極星藥業-KY、AES-KY、聯華、中美晶、大同等。

考量市值變化及落後成分股抽換，統一投顧表示，藥華藥及裕融第2季市值排名分別跳升至53名及75名，在此次MSCI季度調整中納入成分股機會較高。

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觀察今年第2季市值排名落後MSCI成分股，祥碩排名由69名掉至108名，且外資持股比率降已低於30%；穩懋排名從77名落到107名，2檔個股均需提防本次MSCI調整有遭到移除的風險。

值得注意的是，觀察今年第2季MSCI新興市場指數前10大成分股，中國公司占5檔，台積電市值連續7季居於首位，不過今年第2季台積電股價呈現回檔走勢，所占權重由第1季7.02%下降至第2季6.05%。（編輯：黃國倫）1110804

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