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疫情回穩暑假商機挹注 王品集團7月營收同期新高

2022/8/5 16:31
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（中央社記者江明晏台北5日電）台灣疫情回穩，在暑假商機挹注下，王品集團公布7月兩岸合併營收新台幣16.4億元，創同期歷史新高，月增32.15%、年增57.55%。

其中，台灣事業群營收11.9億元，改寫同期歷史紀錄，且較舊紀錄大增近1.5億元，年增145.86%。大陸事業群已從谷底緩步回升，營收4.5億元，月增31.22%，年減幅度收斂至18.95%。

隨著台灣疫情回穩，在暑假商機挹注下，帶動王品台灣事業群7月業績，其中有肉次方、青花驕等4家門店營收破千萬。

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在展店布局方面，王品旗下12MINI快煮鍋啟動大展店計畫，7、8月將開出9家主打外帶外送的TO GO門店，力拚年底達30家門店，王品集團7月也跨足全新品類，看好韓式料理90億的市場規模打造新品牌「初瓦」，零售商品也為集團營收挹注活水。

展望後續，王品集團表示，8月還有8家新店準備開幕，包含「和牛涮」、「青花驕」比鄰進駐桃園中茂新天地，「陶板屋」首次到宜蘭拓點，「丰禾」開台中二店等，預計第3季會突破全台300店目標。（編輯：蘇志宗）1110805

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