央行出手調節匯市 7月外匯存底終止連2升

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（中央社記者張璦台北5日電）央行今天公布7月外匯存底為5478.11億美元，月減11.52億美元，終結連續2個月上升；7月台股升逾170點，外資持有新台幣資產呈現月增，但金額5379億美元仍為今年以來單月次低水準。

台灣7月外匯存底月減11.52億美元，來到5478.11億美元。央行外匯局局長蔡烱民表示，主要有3個原因，一是外匯存底投資運用收益，二是主要貨幣對美元的匯率變動，三是央行為維持外匯市場秩序進場調節。

蔡烱民指出，7月美元指數上揚1.16%，除了歐元、人民幣，主要貨幣兌美元皆呈現升值，匯率變動數較小；同時，7月外資匯出（本金加計盈餘）達80至90億美元，為今年4月以來的較大規模，他補充，今年3月股匯市變動大，外資匯出逾100億美元。

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7月台股大盤上漲174.34點，月漲幅1.18%，影響外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共計約5379億美元，雖月增86億美元，但金額仍為今年以來次低水準，約當外匯存底則從6月的96%上升至98%。

與主要國家外匯存底金額相比，中國外匯存底3.0713兆美元穩居冠軍，日本約1.2兆美元居次，瑞士以8887億美元排名第3，台灣續居第4，第5名則是印度5101億美元。（編輯：楊凱翔）1110805