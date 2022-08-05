中磊菲律賓擴廠9月投產 產能占比逼近中國廠

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（中央社記者潘智義台北5日電）電信寬頻設備廠中磊電子董事長王煒今天在法人說明會表示，菲律賓廠擴充新產線預計9月投產，菲律賓廠總體產能占比，可望拉升至與中國廠相當。

針對地緣政治看兩岸關係對廠商的影響，王煒表示，這方面要靠「護國神山」，但不確定因素正好提供產業轉機，當初為因應美中貿易戰全球布局，中磊轉移生產線的速度很快，也帶來領先接到訂單的機會，菲律賓廠區就是具體例子。

中磊統計，目前中國廠產能約占45%、菲律賓廠約40%、台灣廠10%、印度約5%。

中磊電子總經理林斌指出，看好網通終端用戶設備市場，包括應用於既有的電話傳輸的DSL、光纖、有線電視、家用Wi-Fi、5G固定無線存取網路（FWA）、影音串流等。

林斌認為，新的網通產品終端用戶設備可鎖定能設置小基站的路邊或路燈、企業用Wi-Fi、企業專網、物聯網及車用市場。

中磊第2季營收為新台幣152.2億元，較去年同期增加52%，較第1季成長20%；單季營業利益5.7億元，年成長達191%，季增51%；歸屬母公司稅後淨利4.5億元，年增達174%，較今年第1季成長38%，每股稅後盈餘（EPS）為1.79元。中磊單季營收、獲利及EPS皆創歷史新高紀錄。

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中磊統計，上半年合併營收278.9億元，較去年同期196億元成長42%；上半年營業利益9.4億元，年增達155%，歸屬母公司稅後淨利為7.8億元，較去年同期大增155%，每股稅後盈餘3.09元；中磊上半年營收、營業利益、稅後淨利及EPS，皆創同期歷史新高紀錄。

中磊今天公布7月營收60.1億元，較去年同期大增65%，創單月營收新高紀錄；累計前7月營收339億元，較去年同期成長46%，續創歷年同期新高。法人指出，若下半年單月營收皆維持逾60億元水準，全年營收可望突破600億元規模。（編輯：張良知）1110805