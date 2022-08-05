精英第2季本業轉盈 每股盈餘0.62元創5年新高

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（中央社記者吳家豪台北5日電）電腦製造商精英電腦今天公布第2季財報，合併營收達新台幣107.8億元，季增44.5%；營業利益2.47億元，較第1季轉虧為盈；稅後淨利3.4億元，季增95.4%；每股盈餘0.62元，創近5年來新高。

為加強集團資源整合、深化垂直應用市場能力，精英董事會今天也通過工業電腦相關事業分割案，決議將工業電腦、充電樁事業2部門分割讓與精英100%持股子公司精強科技，暫訂分割基準日為今年10月1日。本次分割讓與的營業價值，以分割讓與的資產減負債計算後約新台幣1.5億元。

精英發布新聞稿表示，董事長鍾依文持續推動組織調整第一個階段「石頭擠出水」策略奏效，今年第2季毛利率達9.4%，季增1.5個百分點；每股盈餘0.62元，創下23個季度以來新高。

精英今年上半年合併營收為182.4億元，年增30.8%；營業利益約2.44億元，年增1.64倍；稅後淨利5.19億元，年增逾6倍；每股盈餘0.93元，優於去年同期每股虧損0.22元。

精英指出，上半年在厚植實力階段，積極調整內部，加速組織轉型，並積極管理料況問題，業外受惠於美元升值帶來匯兌利益，營業利益率及淨利率都明顯較第1季提升。

展望今年全年，精英表示，整體市場正經歷通貨膨脹及需求修正，精英內部已提早做風險控管規劃，並因應未來營運發展，推動激勵性人才方案。（編輯：楊凱翔）1110805