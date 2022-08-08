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融程電7月營收創同期新高 神達年增2成

2022/8/8 17:14
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（中央社記者吳家豪台北8日電）工業電腦廠融程電訂單能見度明確，今天公布7月合併營收約新台幣2.34億元，月增12.9%，年增23.4%，創同期新高。電腦設備廠神達投控7月合併營收40.46億元，月增2.12%，年增20.78%，主要受惠於伺服器成長需求。

融程電累計今年1至7月營收為14.28億元，年增3.1%。隨著產能布建到位與缺料改善，融程電預期下半年營運穩健走揚，維持全年營運續創新高的目標。

融程電發布新聞稿指出，工業電腦市場強勁，訂單能見度明確，由於客戶拉貨動能不墜，第3季持續穩定成長，在產能利用率提升挹注下，對第3季毛利率表現有信心；因歐美工業電腦市場穩定擴大，加上產品漲價效應，毛利率有望維持高檔水準。

融程電表示，下半年將進入傳統旺季，營運表現可望再提升，下半年營運表現將優於上半年，目前針對下半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持營運及營業利益率成長。

神達今年前7個月合併營收約269.07億元，年增0.32%。神達向中央社記者表示，對第3季保持審慎樂觀態度，以應變大環境的不確定因素。（編輯：楊凱翔）1110808

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