和潤上半年獲利創同期新高 年增22.2%

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（中央社記者潘智義台北8日電）台灣汽車金融業者和潤企業今天公告上半年合併稅後淨利19.87億元，創歷年同期新高，年增22.2%，每股盈餘（EPS）3.47元，年增20.91%。

和潤企業統計，第2季合併營收54.62億元，年增28.85%，合併稅後淨利10.19億元，年增40.89%；上半年合併營收106.47億元，年增27.37%；合併保有資產達2229億元，年增25.24%，上半年營收、淨利、每股盈餘、保有資產皆創新同期新高。

和潤企業總經理林彥良透過新聞稿表示，以營運地區別來看，台灣、中國上半年累計獲利分別較去年成長22.83%、20.11%。台灣主要受惠於各項分期付款業務持續擴大發展及旗下子公司營運穩健，進而帶動獲利；中國則是營業收入及認列業外稅務利益增加，推升獲利。

展望下半年，林彥良指出，新車市場銷售回溫，國內旅遊熱度持續及物流運輸需求穩定等正向影響因素下，分期租賃市場業務量可望延續活絡。

另外，和潤企業公布7月自結合併營收19.67億元，創歷史新高，連續兩個月站上19億元大關，年增37.85 %，累計前7個月合併營收126.14億元，年增28.9%。（編輯：楊凱翔）1110808