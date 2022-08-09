全台首創公益碳權 國發會：淨零公正轉型推行方向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北9日電）金融、能源業攜手為脊髓損傷潛能發展中心汰換耗能設備，未來10年可省130萬元電費、累積約180噸減碳量，再由B型企業（類似社會企業）以1噸2000元價格認購碳權額度，收益回饋至公益用途；國發會官員表示，此倡議將是政府規劃淨零排放公正轉型很好的方向。

花旗（台灣）銀行今天與永續能源新創業者陽光伏特家，及台灣綠能公益發展協會召開記者會，宣布全台首例公益碳權專案；國發會副主委施克和、環保署副署長沈志修，行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫等人出席。

陽光伏特家創辦人陳惠萍在會中介紹公益碳權模式，她指出，首先透過捐款幫助非營利組織汰換耗能設備，並透過環保署認可的減碳方法學，以取得減量成效型「碳權」。

台灣綠能公益發展協會持有碳權並售予企業，產生碳權收益將回饋弱勢照護或環境教育等公益性用途；企業購買碳權則可用於「環評抵換減量」、「碳中和宣告」、「其他自願性減碳承諾」。

她表示，這次專案，台灣綠能公益發展協會將幫助脊髓損傷潛能發展中心的碳權額度以1噸2000元的價格，銷售給國內知名B型企業綠藤生機。

施克和表示，政府部門有很大的義務與責任關注碳權公益，他在國發會負責淨零公正轉型，而公正轉型的討論，關注的是氣候變遷與淨零排放的利害關係人，和轉型過程中的受損害者與脆弱族群。

他說，這次公益碳權倡議並非傳統上的污染者付費補償或外部成本內部化，而是創造分享利潤機制，「這在公正轉型裡是非常重要的實踐」；社福單位不再是補貼、減稅下的被照顧者或紅利接受者，而是轉型紅利創造者，這一紅利以碳權概念計算，有人購買碳權就可分潤。

施克和補充，碳權、碳費不外乎是從污染者付費、外部成本內部化的概念，去改變成本結構，但公益碳權是連利潤結構都創造出來了，是政府、國發會未來規劃公正轉型很好的方向。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻則指出，花旗集團預計在2030年達成1兆美元的永續融資，盼透過金融核心實力，推動社會成長與經濟進步，落實企業永續。

他表示，花旗與陽光伏特家、台灣綠能公益發展協會開創綠能公益新模式，協助脊髓損傷潛能發展中心汰換高耗能燈具，藉由節能減碳，創造國內首例公益碳權，讓綠色經濟成為幫助社福團體的永續力量。（編輯：林淑媛）1110809