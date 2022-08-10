六角第2季獲利年增2.5倍 聯發上半年每股賺3.83元

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六角旗下「日出茶太」在馬來西亞上半年總店數達到100店里程碑，成為集團旗下第5個達到百店門檻的國家。（六角提供）中央社記者江明晏傳真 111年8月10日

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（中央社記者江明晏台北10日電）六角國際結算第2季獲利年增近2.5倍，上半年每股賺2.18元；聯發國際受惠美國市場成長，上半年每股賺3.83元，期望帶領台灣餐飲品牌前進美國。

六角國際今天公告財報，第2季合併營收新台幣10.3億元，營業利益6680萬元，稅後淨利6005萬元，年增率分別為8%、158%與244%，主要成長動能為旺季效益，高溫促使飲品需求旺盛，推升營收、獲利較首季與去年同期成長，每股稅後盈餘1.33元。

六角指出，旗下「日出茶太」在馬來西亞上半年總店數達到100店里程碑，成為集團旗下第5個達到百店門檻的國家，推升第2季毛利率達41%，較去年同期提升1個百分點。

六角董事會通過上半年度盈餘分配案，每股將配發現金股利2元，以上半年每股賺2.18元為計算基準，配發率達91.7%。六角累計前7月合併營收23.91億元，年增率2%。

六角積極擴張市場版圖，澳洲子公司Chatime Group擴增產品線上架至兩大龍頭超市Woolworths及Coles，營收動能可期，加上中國大陸逐步解封，六角集團將受惠旺季效益顯現，下半年可望優於上半年。

旗下擁手搖飲品牌「歇腳亭」的聯發國際受惠於美國市場成長強勁，上半年合併營收3.89億元，毛利率55%，稅後淨利為6500萬元，年增34%，每股盈餘3.83元。

根據財報，聯發國際第2季營收2.2億元，年增0.9%，稅後淨利4483萬元，年增34.34%，每股盈餘2.63元。

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聯發國際指出，目前全球展店383家，美國門市分布23州，店數139家，另有21家正在裝修中，並有8家簽訂預約，預計年底前再開14家。

聯發國際表示，董事長鄭凱隆和經營團隊在美國在台協會（AIT）的邀請下，6月拜訪亞利桑那州鳳凰城政府，深入考察當地市場，看準台積電將在2024年進駐鳳凰城，將帶來上萬個工作機會和商機，目前聯發國際在亞利桑那州已有2家店，年底前將再開2家店。（編輯：張良知）1110810