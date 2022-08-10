電商股7月營收 富邦媒創同期高、網家寫2年低點

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（中央社記者吳家豪台北10日電）在節慶及暑期商機帶動下，電商業者momo富邦媒今天公布7月合併營收新台幣79.4億元，相較單月歷史第三高的6月減少10.46%，年增10.65%，創歷年同期新高。

PChome網路家庭7月合併營收達33.06億元，月減14.36%，年減16.82%，為2020年5月以來、2年低點。

富邦媒旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，累計今年1至7月合併營收約新台幣560.1億元，較去年同期成長17.2%。

富邦媒發布新聞稿表示，7月momo網路購物業績再度刷新歷史同期新高，年增11.9%；網購業績占比達全公司營業額的95.2%。5大品類皆維持穩健成長，以健康休閒、流行精品、美妝保健表現最亮眼。

富邦媒指出，營運成長動能包括七夕情人節、父親節「節慶商機」助攻，帶動網站上專櫃保養彩妝、按摩椅、運動器材等銷售表現；隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，加上暑期商機挹注，飯店、美食與旅遊票券等買氣飆升。流行品類隨著人們戶外活動的增加，也有突出的銷售表現。

網家則面臨來自同業的龐大競爭壓力，營運表現不佳，今年前7個月合併營收約261.96億元，較去年同期減少3.68%。

網家8日宣布高層人事任命案，將由電商平台「媽咪愛」創辦人兼執行長張瑜珊接任網路家庭集團執行長暨網路家庭總經理，8月16日就任，為集團首位女性執行長；網家董事長詹宏志期許張瑜珊能帶領集團加速改革與轉型步伐。

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此外，電商類股騰雲受惠於集團化經營綜效、旗下騰創數析貢獻營收成長，7月合併營收約3635萬元，年增16.51%；累計今年前7個月合併營收約2.44億元，較去年同期增加16.67%。

電商集團美而快受惠於旗下商業品牌與網紅品牌服飾銷量同步成長，7月合併營收達2.86億元，月增18.4%，年增18.5%，創單月歷史次高；今年前7個月合併營收為18.1億元，較去年同期成長15.5%。（編輯：楊凱翔）1110810