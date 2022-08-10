南寶上半年獲利創高 岱稜為掛牌後同期新高

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（中央社記者潘智義台北10日電）南寶樹脂今天公告上半年歸屬母公司淨利新台幣10.57億元，年增71.1%，每股盈餘為8.76元，為上市以來新高；真空蒸鍍薄膜廠岱稜上半年每股賺1.89元，創掛牌後同期新高。

南寶透過新聞稿指出，第2季合併營收56.11億元，年增22%、季增13.4%，為單季歷史新高，第2季毛利率為22.9%，較第1季提升0.7個百分點，並自去年第4季落底以來逐季回升。

南寶第2季歸屬母公司淨利為3.11億元，年減2.2%，每股盈餘2.58元，年減2.3%。稅後獲利小幅減少，主因去年所得稅費用項目認列迴轉利益，以及海外盈餘匯回再投資等因素，導致基期較低。

南寶說明，客戶積極回補庫存，加上歐美運動鞋終端市場需求續強，第2季接著劑，包括鞋材接著劑與特殊接著劑業務年增25.6%，占第2季營收比重74%，建材與塗料業務第2季則年增4.5%，占營收比重22%。

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岱稜透過新聞稿指出，第2季單季每股盈餘1.03元，毛利率31.79%創歷史新高；累積上半年合併營收15.2億元，毛利率30%，同寫歷年同期新高，每股盈餘1.89元也超越2021全年獲利，更寫下掛牌後同期歷史新高。

另外，岱稜表示，上半年成長動能來自於美洲市場，加上歐洲疫情趨緩，旅遊業復甦，禮品包裝需求回溫，產品銷售組合及外銷匯率有利因素；加上主要原物料的原膜價格較去年同期下滑，搭配新產線高速生產，使上半年毛利率一舉站上30%大關。（編輯：楊凱翔）1110810