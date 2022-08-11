東洋與雲頂新耀結盟 獨家代理新藥對抗超級細菌

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）台灣東洋藥品今天宣布，與雲頂新耀合作並取得新型抗菌藥物的台灣獨家授權，日前已向衛生福利部食品藥物管理署提出新藥查驗登記申請（NDA），最快可望於明年第2季取得藥證上市。

台灣東洋今天發布新聞稿表示，細菌對抗生素產生抗藥性是醫界深感憂心的問題，除了對單一抗生素的抗藥性外，近年流行病學更發現「超級細菌」感染案例有逐漸增加趨勢，而目前臨床能選擇的治療藥物十分有限。為提供更完整的抗生素治療選擇，與雲頂新耀合作並於台灣獨家代理其新型抗菌藥物，最快可望於明年第2季取得藥證上市。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，該新型抗菌藥物具有廣譜特性，可用於常見的革蘭氏陰性菌、革蘭氏陽性菌感染外，亦可用於多重抗藥性菌株、也就是「超級細菌」的感染，歐美先進國家已批准該藥用於成人複雜性腹腔內感染。

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雲頂新耀首席執行官薄科瑞表示，新型抗菌藥物在台灣進入新藥查驗登記，代表雲頂新耀與台灣東洋完成階段性的目標，也象徵雙方對該藥品進入台灣市場邁開重要的一步。

侯靜蘭指出，台灣東洋長年經營重症醫療領域，不僅自行開發台灣新藥「博益欣」及困難學名藥Lipo-AB外，也代理多項抗生素產品，在重症抗生素針劑銷售額已達台灣前3大之列。此外，由於抗生素治療非常著重在地臨床數據，台灣東洋長期與各級醫院合作，執行多起臨床試驗，進一步與醫療團隊成為相互合作且信賴的夥伴關係。（編輯：張均懋）1110811