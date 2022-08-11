樺漢第2季淨利創同期新高 產線考慮移往東南亞

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（中央社記者吳家豪台北11日電）鴻海（2317）旗下工業電腦廠樺漢今天舉行線上法人說明會，公布第2季財報，歸屬於母公司業主稅後淨利達新台幣4.41億元，季增40.4%，年增55.8%，改寫歷史同期新高及單季次高；每股盈餘4.16元。

樺漢董事長朱復銓表示，目前擔心美中局勢會讓台灣扮演很尷尬的角色，如果產品不能在中國製造，就移轉到台灣生產，但如果某些因素造成台灣製造的產品有出口隱憂，就要考慮移轉到東南亞或其他地區。

朱復銓坦言，最近美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共的各種舉動讓樺漢開始思考，未來如何未雨綢繆、分散風險，以符合客戶需求，內部正在研究台灣產線是否進行調整。

他說，樺漢亞太區產線包括台灣、中國等都考慮調整，中國占比會慢慢減少；短期內歐洲地區應該可以貢獻150億元營收，未來目標提升到300億元。

針對英特爾中央處理器（CPU）將於下半年漲價，樺漢總經理蔡能吉說，英特爾CPU漲幅約10%以上，其他廠商的小顆IC可能漲價3%至5%。樺漢生產整機產品，從物料清單（BOM）成本來看，CPU占比不到1%，漲價對下半年營收和毛利率影響不大，樺漢也會通知客戶轉嫁相關成本。

展望第3季，蔡能吉表示，第3季營收、淨利、每股盈餘目標都是高成長，希望年增雙位數百分比。

觀察3大事業體表現，蔡能吉指出，工控設計事業的歐洲工廠從7月開始營運，8月完全啟用，第3季將認列2個月營收。品牌通路方面，5G基地台將是未來重要領域，軌道交通也會持續加強通訊軟體設計。系統整合事業在手訂單創歷史新高，動能來自半導體擴廠、先進製程設備、智慧城市方案。

樺漢財務長吳友梅表示，樺漢致力於多元多角經營，發展利基產品、服務與市場，加上優化供應鏈與生產基地全球布局等策略，今年第2季合併營收達268.39億元，季增10.6%，年增17.7%，3大事業體營收皆有成長，以個體與系統整合事業成長最顯著。

雖面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、升息、通貨膨脹與地緣政治等大環境干擾，樺漢今年第2季毛利率降至20.4%、季減0.6個百分點，在接單組合優化與成本費用控制下，第2季營業利益率達4.2%、季增1.2個百分點。

由於美元升值，樺漢今年第2季認列匯兌利益2.57億元，其他業外收入包括處分部分轉投資公司持股利益7600萬元、政府對研發獎勵增加1.76億元；歸屬母公司業主稅後淨利4.41億元，季增40.4%，年增55.8%；每股盈餘4.16元。（編輯：張均懋）1110811