漲價和匯率效益助攻 和大第2季獲利大增5.86倍

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）汽車傳動系統製造廠和大調高產品外銷價格、加上新台幣匯率走貶助攻，上半年獲利新台幣2.13億元，年增48.4%，其中第2季獲利1.86億元，大幅季增5.86倍。

和大下午公布上半年綜合損益，上半年合併營收35.15億元，較去年同期32.49億元成長8.2%，上半年合併毛利率21.64%，較去年同期23.14%減少1.5個百分點。

和大上半年合併營業利益9275萬元，營益率2.64%，較去年同期7.53%減少近4.9個百分點，受惠業外收益近1.63億元挹注，上半年稅後獲利2.13億元，較去年同期1.44億元大增48.4%，上半年每股純益0.76元，較去年同期0.52元略佳。

和大指出，受惠外銷價格調漲及新台幣兌美元匯率走貶因素，帶動上半年整體營收及營業利益正向成長。

其中，第2季和大稅後獲利來到1.86億元，較第1季2711萬元大幅成長5.86倍，單季每股基本純益0.67元，優於第1季的0.1元。

和大指出，3月起陸續調高產品外銷價格，反映高漲運費與原材料成本，漲幅約5%至10%，大幅改善毛利率，擺脫COVID-19疫情衝擊，因此獲利能力也向上成長。

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為提前布局世代換車潮及電動車崛起，和大今年積極建置新世代AI廠房，嘉義五廠新建工程已啟動，規劃金屬科技廠及精密AI廠使用，預計投資金額新台幣35億元，第一期工程金屬科技廠將在2023年第3季設備安裝、第4季正式投產，可提高熱處理生產效率及製程瓶頸。

和大表示，目前嘉義廠區已是集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠在加上興建中的五廠，總生產規模將超過年產60億元產能，加上原有大里廠及中科廠，和大擘劃的全產能目標突破百億元。（編輯：蘇志宗）1110811