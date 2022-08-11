工業電腦旺 振樺電、維田上半年獲利創同期新高
2022/8/11 20:53
（中央社記者吳家豪台北11日電）工業電腦廠振樺電今天公布上半年財報，受惠規模經濟放大，每股盈餘新台幣6.13元，創歷年同期新高。維田訂單量續增，上半年每股盈餘1.87元，也改寫同期新高。
振樺電今年第2季合併營收29.14億元，季增9.5%，年增37%。其中商業物聯網自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代持續復甦，營收年增近36%；物聯網基礎建設因料況稍有舒緩，出貨排程較為順暢，營收年增38%。
振樺電今年第2季營業利益約3.82億元，再度改寫新猷，營業利益率穩步提升至13.1%。第2季每股盈餘3.12元、上半年每股盈餘6.13元，雙創同期新高。
展望後市，振樺電透過新聞稿表示，全球地緣政經環境持續動盪，供應鏈問題尚未全面緩解，集團謹慎務實應對短期紛擾，且在手訂單量能豐沛，終端應用廣泛多元，客戶分散平衡，審慎樂觀看待下半年成長動能。
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另外，維田受惠訂單及出貨力道強勁，今年第2季合併營收達2.5億元，年增17.2%；稅後淨利約3127萬元，年增30.1%；每股盈餘1.04元，均創下歷年同期新高。累計上半年營收4.8億元，年增29.1%；稅後淨利約5625萬元，年增41.7%；每股盈餘1.87元。
維田指出，今年第2季獲利創歷年同期新高，主要在於訂單量持續增加，推升出貨量較去年同期大增，加上從去年起因應國際原物料上漲，維田調整部分產品價格，以及近期美元匯率升值等因素，帶動第2季毛利率提升至37.1%，季增4.7個百分點，年增3.3個百分點，寫下2020年以來新高。（編輯：楊凱翔）1110811
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