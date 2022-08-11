升息效應干擾 前7月國際板發行量年減逾5成
2022/8/11 21:32
（中央社記者謝方娪台北11日電）金管會公布，今年7月國際板發行金額達14.42億美元、月增4.5倍，主因阿拉伯聯合大公國發行大額主權債推升，但在升息效應干擾下，前7月國際板發行金額僅152.3億美元，年減53%。
受美國聯準會（Fed）升息步調不確定性高影響，國際板債市觀望態度濃厚，今年以來國際債券逐月發行金額相比去年同期皆明顯走低。金管會統計，今年前7月國際債券發行量僅152.3億美元，相比去年同期逾300億美元規模，減幅高達53%。
單看7月，國際板新發行9檔國際債券、發行金額14.42億美元，相比6月新發行7檔、規模2.59億美元，發行量大增4.5倍。金管會證期局副局長高晶萍表示，主因7月阿拉伯聯合大公國發行1檔12.5億美元的主權債券，推升單月發行量，不過對比去年同期仍大減7成。
另一方面，7月國際板終止連2月未有國際債券提前贖回紀錄，單月有2檔債券提前贖回、贖回金額共1.05億美元。
截至今年7月底，國際債券流通在外檔數達857檔，續創史上新高，流通在外餘額略回升至2073.28億美元。（編輯：林興盟）1110811
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