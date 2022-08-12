高階手機網通檢測續熱 耕興：今年營收挑戰50億元

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（中央社記者張建中台北12日電）測試驗證服務廠耕興前7月營收新台幣29.39億元，年增22.47%，總經理室特別助理周煒哲表示，高階手機與網通檢測需求熱度維持不墜，全年營收可望挑戰50億元。

周煒哲今天在與媒體聚會時說，消費性電子、手機市場不太好，今年銷量面臨修正壓力，不過，銷量減少與高階機種檢測需求並無直接相關，檢測需求熱度維持不墜。

周煒哲指出，檢測與認證業務比重達90%，被動元件銷售的零件事業部業績比重約10%。受通膨壓抑消費電子等市場需求，第3季零件事業部業績將下滑約5%至6%，不過，可望由其他檢測業務填補。

耕興7月營收4.25億元，較去年同期增加21.45%，周煒哲表示，第3季營運表現將符合預期，8月及9月營收將與7月相當，第3季營收將與第2季差不多，全年營收將挑戰50億元。

周煒哲說，耕興目前有108座測試場地，測試產能規模居全球之冠，預期今年美國實驗室可望貢獻營收約2億元，相關占比重約3%。（編輯：楊凱翔）1110812