電電公會成立EV專案小組 李詩欽：盼開台製電動車

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（中央社記者賴言曦台北12日電）台灣區電機電子工業同業公會今天召開理監事會，會中通過成立電動車（EV）專案小組，以及會員廠商前往印度、印尼及泰國投資等議案。理事長李詩欽受訪時說，「以我個人立場，希望可以開我們台灣自己做的電動車」。

為打造國產化供應鏈、協助廠商海外布局，經濟部鎖定扶植半導體、電動車與5G等3大產業。李詩欽表示，過去台灣的ICT產品如手機、電腦等大多是出口導向，台灣消費者比別人還晚用到，這一點要調整；尤其電動車很多配件，台灣很早就做了，在各領域有很多競爭優勢，希望未來能朝自主發展方向。

談到電電公會會員廠商前往印度、印尼及泰國投資，李詩欽表示，這次的目標是電動車投資，像是泰國的汽車產業布局早，台灣在當地最大競爭對手是日本，接下來希望能去扮演更積極的角色。

李詩欽指出，印尼政府公布2030年電動機車要達到1300萬部，加上印尼還有很多相關政策推出，本身也歡迎ICT等企業前往投資；印度投資則是為了更長遠的想法。

李詩欽表示，印度市場規模堪比中國大陸，需要更多時間去布局；不過電電公會會員如鴻海、緯創、和碩在印度耕耘多年，加上鴻海董事長劉揚偉6月分別拜訪印尼、印度、泰國並拜會國家高層，相信在劉揚偉影響力帶動下，能有「雙管齊下」效果。（編輯：張良知）1110812